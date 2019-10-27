Türkiye
Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem27 Ekim 2019 Pazar 13:34 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 13:58
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Grafik: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.18'de Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.
Sarsıntının, yerin 20,77 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: istanbul deprem AFAD