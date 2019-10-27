Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.18'de Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Sarsıntının, yerin 20,77 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber