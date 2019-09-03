İstanbul'da Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.

Bu nedenle tünel, salı 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: TRT Haber