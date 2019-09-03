Türkiye
Silahtarağa Tüneli trafiğe kapatılacak
03 Eylül 2019 Salı 04:15 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 04:17
İstanbul'da Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.
Bu nedenle tünel, salı 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Kaynak: TRT Haber
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