İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Malkara ilçesinin Balabancık Mahallesi'nde yaşayan F.S.'nin, evinin alt katında bulunan depoyu silah imalathanesine çevirdiğini belirledi.

Eve baskın düzenleyip, depoda arama yapan jandarma ekipleri; 3 torna tezgahı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 410 tabanca fişeği ile 140 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Ev sahibi F.S. de gözaltına alındı.