İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Eruh kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerle iş birliği içinde olduğu tespit edilen 5 kişi de eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Siirt Valiliği açıklama yaptı:

"Siirt İI Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile iş birliği içinde olup malzeme, erzak temin eden, emniyet güçlerini takip edip faaliyetleri hakkında bölücü terör örgütü mensuplarına bilgi veren 5 milis- iş birlikçi Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 28 Eylül 2019 günü gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir"

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir"

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde olan, onlara malzeme ve erzak tespit eden ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi veren 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber