Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Merkez Yeni Mahalle Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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