Kızılsaray Mahallesi 73 Sokak'ta bir binanın üçüncü katındaki evde oturan A.D, balkondan ayakkabı, kavanoz, elektrikli süpürge gibi eşyaları aşağı attı, çevredekilere tepki gösterdi.

Ardından camları kıran kadın, evi ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Kadının, polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

"Bağırıp, aşağıya eşyaları fırlatıyordu"

Çevredekilerden Hasan İltir, gazetecilere, yoldan geçtiği sırada kadının "Gidin buradan" diye etrafa bağırdığını söyledi. İltir, "Bağırıp, aşağıdakilerin üzerine eşyaları fırlatıyordu. İnsanlar korktuğu için kaçıştı" dedi.

Aynı binada oturan Güngör Şenkay da yalnız yaşayan kadının sürekli çevreyi rahatsız ettiğini, etrafına zarar verdiğini, daha önce de kadını şikayet ettiklerini dile getirdi.

Esnaf Uğur Hazır ise kadının bıçakla evinin camlarını kırdığını, eşyaları aşağıya attıktan sonra yanıcı madde dökerek evini ateşe verdiğini ifade etti.