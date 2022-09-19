Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Abant Milli Parkı istikametine giden Ahmet Ö. idaresindeki otomobil, Delice köyü mevkisinde önünde seyreden Emin F. idaresindeki traktörün römorkuna çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu ve Bolu'da bulunan hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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