Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]
Siirt'te sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi.
Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.
Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Araçlar, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Siirt-Kurtalan Caddesi'nde mahsur kalan 2 araç, vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
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