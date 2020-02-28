Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yediyaprak köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı döşendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
El yapımı patlayıcı imha edildi
Bölgede "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" düzenleyen ekipler, Gemi Tepe mevkiinde el yapımı patlayıcı tespit etti.
Bunun üzerine güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.
Etiketler: terörist Siirt PKK el yapımı patlayıcıSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:34
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