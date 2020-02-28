Haber Giriş: Kaynak: AA
Yalova'da bakım için bekleyen gemi fırtına nedeniyle yan yattı
[Fotoğraf: DHA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde, bakım için tersane önlerinde bekletilen yük gemisi, fırtınanın etkisiyle yan yattı.
Altınova'da İtalyan bandıralı "Alfonsito" kuru yük gemisi, bakım yapılacak tersane önünde demirledi. Bölgede gece etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan gemi yan yattı.
Kıyıya sürüklenen geminin herhangi bir çevre kirliliğine yol açmaması için önlem alındı.
İçinde yük bulunmayan geminin bulunduğu yerde parçalanarak hurdaya ayrılmasının planlandığı öğrenildi.
Etiketler: yalova haberleri kuru yük gemisiSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:30
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