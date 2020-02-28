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Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan aile sayısı 108'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine üç aile daha katıldı. Oturma eylemine katılan aile sayısı 108'e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 179'uncu gününde sürüyor.
Evlat nöbetindeki ailelere katılım da sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'tan Mehmet Halil Eliçümüş, oğlu Ramazan için oturma eylemine başladı.
Eliçümüş, oğlunun 6 ay önce 19 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
İki anne de çocukları için eyleme katıldı.
Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal ve Bedriye Topaloğlu, terör örgütü tarafından kandırıldığını belirttikleri oğulları için eyleme katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Evlat nöbetine katılan aile sayısı da 108'e yükseldi.
Etiketler: hdp evlat nöbeti diyarbakır anneleriSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:20
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