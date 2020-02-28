Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 179'uncu gününde sürüyor.

Evlat nöbetindeki ailelere katılım da sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Şırnak'tan Mehmet Halil Eliçümüş, oğlu Ramazan için oturma eylemine başladı.

Eliçümüş, oğlunun 6 ay önce 19 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İki anne de çocukları için eyleme katıldı.

Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal ve Bedriye Topaloğlu, terör örgütü tarafından kandırıldığını belirttikleri oğulları için eyleme katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Evlat nöbetine katılan aile sayısı da 108'e yükseldi.

