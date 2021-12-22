Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kamyonetle donma tehlikesi yaşayan 3 kişi kurtarıldı.
Yamaçlı köyü mevkisinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet, kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampolde mahsur kaldı.
Durumu öğrenen İl Özel İdaresi ekipleri donma tehlikesi geçiren vatandaşların kurtarılması için çalışma başlattı.
Yolu açarak araca ulaşan ekipler mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Etiketler: Siirt Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Soba gazından zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz