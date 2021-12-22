Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soba gazından zehirlenen yaşlı çift tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.
Altıntaş Mahallesin'de yaşayan yaşlı çiftin evlerindeki sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen 71 yaşındaki Duran ve Fadime Atak, Keskin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalelerin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Atak çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Kırıkkale
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