Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler, günlük hayatın bir parçası gibi yansıtılıyor. Sosyalleşme, özgürleşme veya modernleşme gibi temalarla birlikte sunuluyor. Gençlere yönelik içerikler, özendirici bir algı unsuru olarak paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptıkları çalışmalara da değinerek, "Bu yılın başından itibaren 386'sı Sağlık Bakanlığı, 90'ı üniversiteler bünyesinde olmak üzere toplam 521 sigara bırakma polikliniğinde 766 hekim tarafından 2 milyon 283 bin 871 kişiye hizmet sunuldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA