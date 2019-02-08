Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki döküm imalathanesi olan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın iş yerinin bir bölümünü kapladı.

Bacadan çıkan alevleri gören binanın bekçisi Mehmet Derin, durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA