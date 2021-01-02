Olay, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Doğan G.’ye ait evin mutfak bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların evi sarmasıyla durumu fark eden Doğan G. ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangını izlemek için sokağa çıkıp, sigara içince ceza yedi

Yangın sebebiyle onlarca meraklı vatandaş, kısıtlamaya aldırış etmeyerek sokağa çıktı. Polis ekipleri meraklı kalabalığı defalarca kez evlerine girmeleri konusunda uyardı.

E.K, isimli maskesiz bir vatandaş, sigara içerek yangını seyredince polis ekipleri tarafından yine uyarıldı. Ekiplerin uyarısını dinlemeyen ve tartışan E.K'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150 lira para cezası verildi.