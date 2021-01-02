Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kadın hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "insan ticareti yapmak", "fuhşa teşvik etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatoş Ö.'nün merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Fatoş Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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