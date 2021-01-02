Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da bir binanın garajında 3 kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaşırken, ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
Son Haberler
- 10:03
- 10:05
- 09:59
- 09:43
- 09:48
Sıradaki Haber
Doğal su kaynaklarında "siyanotoksin" tehlikesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz