Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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