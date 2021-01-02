Konyaaltı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Meltem Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü E.Y.D. ile polise zorluk çıkan eşi B.D, gözaltına alındı.