İl Emniyet Müdürlüğü tarafından COVID-19 salgının yayılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, dün 659 iş yeri denetlendi, 12 bin 816 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 41, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağına uymayan 335, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 23 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.