Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde Afganistan, Mısır ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmeni tespit etti.

Yakalanan göçmenler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.