İstanbul Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle, D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda yoğunluk oluştu.

Ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA