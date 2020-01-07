Şiddetli rüzgarla kamyonetin kasası koptu07 Ocak 2020 Salı 09:30 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:39
İstanbul Büyükçekmece'de, bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrildi. Bakırköy'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi.
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle, D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda yoğunluk oluştu.
Ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA