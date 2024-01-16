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Türkiye
AA 16.01.2024 14:58

Şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta durabildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişi, şiddetli rüzgarda dengesini kaybetti. Kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalabildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerleri önündeki tezgah ve malzemeleri uçurdu.

Bu sırada Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen bir vatandaş, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti.

Kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalmayı başaran kişi, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ancak kısa sürdüğünü belirterek, ilçede şu ana kadar olumsuz yönde ihbar almadıklarını söyledi.

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