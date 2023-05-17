Şiddetli rüzgar birçok ilde çatıları uçurdu

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan parça savruldu. Parçanın çarptığı Etimesgut Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın da savrulan parçalardan birinin çarpmasıyla yaralandı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredeki araçlarda da hasar oluşurken caminin etrafında belediye ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Esnaf Adem Karakaş, "Komşu binanın terası patlamış. İkiye ayrılıp uçmuş. İkiye ayrılınca yarısı caminin minaresine yarısı da buraya yola düşünce yoldan geçen yaşlı bir bayana çarptı. Ambulans çağırdık gönderdik. Durumu ağırdı." dedi.

Fırtına nedeniyle İstanbul Yolu'ndaki bir mağazanın çatı sacı uçtu. Çatıdan kopan malzemeler yan taraftaki binanın çatısında maddi hasara yol açtı.

Yeşil Bağlıca Sitesi'nde de rüzgarın etkisiyle uçan çatı, parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Ayrıca site sakinlerinin balkonda bulunan eşyaları da fırtınanın etkisiyle otopark alanına düştü. Site sakinleri çatı parçalarını toplamaya çalıştı.

Fırtına, Çayyolu'ndaki caminin minaresini yıktı

Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camisi, saat 16.45 sıralarında şiddetli fırtınaya dayanamayarak yıkılırken ibadethanenin diğer bölümlerinde de hasar meydana geldi.

Bu sırada camide bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Cami imamı Ahmet Tufan, fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirterek "Evin etrafındaki yerleri topluyordum. Çocuğumu içeri koydum, o arada bir ses duydum. Bir baktım minare aşağı indi. Hemen kızım içeriden fırladı geldi, 'Baba ne oluyor?' dedi. Kızım 'Tamam korkma.' dedim. Öğrencilerimizden biri de camiden çıktı, onda bir sıkıntı yok" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İnşaatın çatısı uçtu

Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Eymir Mahallesi Beyşehir Gölü Caddesi'nde, rüzgar, yapımı devam eden bir inşaatın çatısını uçurdu.

[Fotoğraf: AA]

Şantiyenin yemekhanesi yıkıldı

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkiinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.

[Fotoğraf: AA]

Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.

Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.

5 iş yerinin çatısı uçtu

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Sanayi sitesinde, rüzgar 5 iş yerinin çatısını uçurdu.

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araca zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına toş taşınımını da beraberinde getirdi

Aksaray'da fırtınaya hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki dükkanların önlerinde bulunan malzemelerin uçmasına neden olan fırtına, kentte toz taşınımına da neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarından Ali Akyüz (50), iş yerinin kapısını örtmek isterken fırtına sebebiyle kapı camının kırılması sonucu başından yaralandı.

Akyüz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen ağaç bankamatiklere zarar verdi

İstanbul Avcılar'da, Marmara Caddesi'ndeki bir ağaç, araç trafiğine kapalı yolda rüzgar nedeniyle devrildi.

Yol kenarındaki bankamatiklerin üzerine ve yola devrilen ağaç, Avcılar Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen ağaç nedeniyle bankamatiklerin zarar gördüğü tespit edildi.