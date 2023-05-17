Kırıkkale'de fırtına: Şantiyenin yemekhane binası uçtu

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.
Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.
Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.
Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.
Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.