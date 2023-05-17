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Türkiye
AA 17.05.2023 21:28

Kırıkkale'de fırtına: Şantiyenin yemekhane binası uçtu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde etkili olan fırtına TOKİ şantiyesinin yemekhanesini yıktı, bazı binaların çatılarından kiremitleri çevreye savurdu.

Kırıkkale'de fırtına: Şantiyenin yemekhane binası uçtu
[Fotograf: AA]

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ardından yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi Hürlük Tepesi mevkisinde inşası devam eden 5. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.

Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.

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