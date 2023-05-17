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Türkiye
TRT Haber 17.05.2023 21:39

Okmeydanı'nda seçim otobüsünün önünü kesip kadınları darp etmek istediler

İstanbul'da seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da içinde bulunduğu seçim otobüsünün önü, terör örgütü yandaşları tarafından kesildi. Türk bayrağı taşıyan kadınlar darp edilmek istendi.

Şişli Okmeydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da içinde bulunduğu otobüsün önü, halk evinin olduğu bölgede bir grup tarafından kesildi.

Terör örgütünü simgeleyen işaretlerde yapan grup, Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti seçim otobüsünde bulunanlara saldırmak istedi.

Elinde Türk Bayrağı olan kadınları da darp etmeye çalışan kişiler yaşlı bir kadına da küfürler etti.


Saldırıyla ilgili sosyal paylaşım hesabından bir mesaj yayınlayan Haydar Ali Yıldız; seçim sonrası mahalle mahalle teşekkür için dolaşırken saldırıya uğradıklarını belirtti. "28 Mayıs’ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak."ifadelerini kullandı.  

Saldırganlar ile ilgili hukuki işlem başlatıldı.

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