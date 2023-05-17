Okmeydanı'nda seçim otobüsünün önünü kesip kadınları darp etmek istediler

Şişli Okmeydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da içinde bulunduğu otobüsün önü, halk evinin olduğu bölgede bir grup tarafından kesildi.

Terör örgütünü simgeleyen işaretlerde yapan grup, Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti seçim otobüsünde bulunanlara saldırmak istedi.

Elinde Türk Bayrağı olan kadınları da darp etmeye çalışan kişiler yaşlı bir kadına da küfürler etti.

Bugün Okmeydanı’nda maalesef tatsız bir olay yaşadık. “Bayrağı elden bırakma” türküsüyle Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ın teşekkürlerini mahalle mahalle yaptığımız sevgi yürüyüşümüzde komşularımıza iletiyoruz. Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız… pic.twitter.com/DXd8NdaUXV — ????????Haydar Ali YILDIZ (@haydaraliyildiz) May 17, 2023

Saldırıyla ilgili sosyal paylaşım hesabından bir mesaj yayınlayan Haydar Ali Yıldız; seçim sonrası mahalle mahalle teşekkür için dolaşırken saldırıya uğradıklarını belirtti. "28 Mayıs’ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak."ifadelerini kullandı.

Saldırganlar ile ilgili hukuki işlem başlatıldı.