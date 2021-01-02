Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şiddet gören kadın KADES sayesinde kurtuldu
Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım çağrısında bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E., önceki gün öğle saatlerinde eşi Ç.E.'nin Nilüfer ilçesindeki evine gitti.
Ç.E., eşinin kendisine zarar vermesi ihtimaline karşı cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi.
Çağrının Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede eve ulaşan ekipler, M.E.'yi elindeki usturayla eşine zarar vermek üzereyken etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan zanlı, Nilüfer Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: KADES Kadına Şiddet
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