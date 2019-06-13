Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan Yusuf Öztürk, çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark etti.
Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Suyu içen köpek daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Amasya'da sıcaktan bunalan ve çeşme başında dolaşan köpeğe polis çeşmeyi açarak eliyle su içirdi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan Yusuf Öztürk, çeşme yanında dolaşan köpeğin susadığını fark etti.
Öztürk, çeşmeyi açarak eliyle köpeğe su içirdi. Suyu içen köpek daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA