Kuralları hiçe saydılar, E-5'te trafiği birbirine kattılar.

Bu kez trafikte terör estirenler, İstanbul'daki motosiklet sürücüleriydi.

2 sürücü, trafiğin en yoğun olduğu noktalarda akrobasi gösterisi yaptı. Hem araçların arasından hızla geçtiler hem de ön tekeri havaya kaldırıp tek teker üstünde gittiler.

Bu da yetmedi, kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.

Yayaların canını hiçe saydılar

Diğer bir "tek teker terörü" de Üsküdar'da yaşandı.

Sürücü, işlek bir caddede tek teker üzerinde gitti. Kasislerde bile yavaşlamayarak yayaların canını da hiçe saydı.

Kaynak: TRT Haber