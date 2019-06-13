Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı hatırlatıldı.

Sınava girecek adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanlarında sınava giriş belgesi ile 2 fotoğraf getirmeleri şartıyla geçici kimlik belgelerinin çıkarılması imkanının sağlanacağı ifade edildi.

Geçici kimlik belgesi verilmesi için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık olacak.

Kaynak: AA