Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'nin televizyon izleme haritasını çıkardı. Araştırmaya göre, Türkiye, günde 3,5 saatini televizyon başında geçiriyor.

Dizilere en çok rağbet gösterilen bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Bu illerde her 3 kişiden biri televizyonda dizi seyrediyor. Aynı bölgede haber bültenlerinin izlenme oranı yüzde 19,9'da kalıyor.

Ankaralıların tercihi kültür programları

Karadenizlilerin siyasete ilgisi televizyon tercihlerine de yansıyor. Bölge illerde en çok izlenen program türü yüzde 27,7 ile haber bültenleri.

En çok haber izleyen diğer bölgeler ise İç Anadolu ve Akdeniz.

RTÜK verilerine göre, İstanbul; eğlence, sanat ve spor programlarının en çok izlendiği il. Kültür programlarına daha çok Ankaralılar ilgi gösteriyor.

12-19 yaş grubundakiler dizi tutkunu

İzmir ise televizyonda film izleme oranında ilk sırada. Yaş gruplarına bakıldığında da göstergeler çarpıcı.

12-19 yaş grubundakiler tam bir dizi tutkunu. Her 3 çocuk ve gençten biri televizyon karşısına dizi izlemek için oturuyor.

Spor programlarını 45-54, kültür programlarını ise 35-44 yaş aralığındakiler tercih ediyor.

Eğitim programlarına en az çocuklar, en çok 55 yaş üzerindekiler ilgi gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber