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Türkiye
TRT Haber 04.03.2025 06:20

Sıcaklıklar artıyor, Türkiye bahar havasına giriyor

Ramazan ayının ilk haftasında sıcaklıklar artıyor. Çarşambadan itibaren yağışlı hava yurdu terk ediyor ve Türkiye bahar havasına giriyor.

Sıcaklıklar artıyor, Türkiye bahar havasına giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahminlerine göre; hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Haftanın ilk gününde, Güneydoğu Anadolu hariç yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve Güney Ege'de rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyi, yarın yağışlı havanın etkisine girecek. Çarşambadan itibaren ise 5 gün boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Üç büyük ilde hava sıcaklığı artıyor

Ankara ve İstanbul, bugün parçalı ve çok bulutlu, 10 derece. İzmir ise 15 derece olacak. 3 büyük ilde de hava sıcaklıkları çarşamba günü itibariyle yükselecek.

Hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Sıcaklıklar artıyor, Türkiye bahar havasına giriyor

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