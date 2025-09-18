Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor

Hava sıcaklığı hafta ortasına kadar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugünden itibaren sıcaklık yurt genelinde 5 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor.

Yağışlar bugün ve Cuma günü Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Marmara bölgesinde de etkisini artıracak.

Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli olacak.

Cumartesi günü yağışlar genellikle Karadeniz'in iç ve kıyı kesimlerinde etkili olacak. Pazar günü ise yalnızca Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor.

11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 11 il için sarı uyarı verildi.

Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

3 büyük şehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün ve Cuma günü gök gürültülü yağış bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı 29 derece olacak.

Ankara ve İzmir'de ise yağış yok. Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 29, İzmir'de ise 31 derece civarında olacak.