Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2025 14:26

Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek

Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek

Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek olan hava sıcaklıklarının çarşamba gübü kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliypr.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yağış beklendiğini aktaran Macit, yurdun diğer kesimlerinde yağış görülmeyeceğini, az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağını söyledi.

Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmiyor

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde, Kuzey Ege'de gelecek 3 gün boyunca fırtına beklendiğini aktaran Macit, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Macit, 3 büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de de 38 ila 41 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir
14:25
MEB'den Türkiye'deki yabancı öğrenciler için Türkçe öğretimi programı
14:13
Burhanettin Duran: 10 Ağustos 2014'te Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı
14:33
Anket: Almanların çoğunluğu, ülkelerinin Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasından yana
14:05
Termometreler 17 kentte 40 dereceyi aştı
13:39
Dünya lunaparklarına "Türk malı" imzası
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
Yapay zeka askeri gemi görevine hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ