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Türkiye
AA 25.03.2024 16:28

Sibergöz-28 operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Sibergöz-28 operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

"Bonus kazanma ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım" paylaşımları yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova'da yakalanan 12 zanlıdan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan G.K, B.A.E. ve S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.Y. ve Y.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 22 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonları kapsamında Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova'da 12 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 4 laptop, 2 tablet, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, harddisk, 31 bin dolar ve lüks otomobil ele geçirilmişti.

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