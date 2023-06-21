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Türkiye
DHA 21.06.2023 04:29

Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil mağazaya girdi

Bursa’da, seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp mobilya mağazasına daldı. İş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil mağazaya girdi
[Fotograf: DHA]

Osmangazi ilçesi, Mudanya Bulvarı’nda kent merkezine seyir halinde olan Nevzat M. yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Metrelerce savrulan otomobil önce kaldırıma çarptı ardından mobilya mağazasının camından içeri girdi.

Kazada can kaybı yaşanmazken iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolü yapılan sürücü Nevzat M.’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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