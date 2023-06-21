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Türkiye
AA 21.06.2023 02:26

İzmir'de polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde, izindeki polis memurunun bıçaklandığı kavga nedeniyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama

İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A'nın Alsancak Kordon Boyu'nda bıçaklanmasının ardından gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İ.A. emniyetten serbest bırakılırken T.T, B.D ve M.T adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri sonrası 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru C.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru C.A. ile T.T, B.D, M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. arasında Alsancak Kordon Boyu'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada T.T tarafından göğsünden bıçakla ağır yaralanan C.A, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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