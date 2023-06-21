Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.06.2023 00:12

Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 21 kişiden 11'i müdahalenin ardından taburcu edildi, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Kent merkezindeki bir restoranda yemek yiyen, aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri ile hastanelere gitti.

11 kişi müdahalenin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.

ETİKETLER
Bolu Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
ABD'den cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım
00:40
Biden: ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor
00:22
ABD, tahıl girişiminin uzatılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve BM'yi desteklemeye devam edecek
23:33
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
23:23
Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu
23:51
Uruguay’da su krizi: Hükümet başkentte acil durum ilan etti
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
Next by Trt World Forum
Next by Trt World Forum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ