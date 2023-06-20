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Türkiye
DHA 20.06.2023 23:19

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu

İstanbul'da direksiyon dersi almak için araç kiralayan sürücü, vitesleri karıştırınca, önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da yaklaşık 8 metre yükseklikten park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu
[Fotograf: DHA]

Bir erkek arkadaşından direksiyon dersi almak isteyen 23 yaşındaki Beyza Karamuk, mobil uygulama üzerinden bir otomobil kiraladı.

Sokak üzerinde park halindeki otomobile binen Karamuk, aracı çalıştırırken vitesi karıştırdı. Geri geri giden otomobilin kontrolünü kaybeden Karamuk, park halindeki otomobile çarptı.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Parkın duvarına çarpan otomobil kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı sırada Beyza Karamuk kendisini otomobilden dışarı attı.

8 metre yükseklikten aşağı uçtu

Demir korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki 2 otomobilin üzerine uçtu.

Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu

Otomobilin içinde bulunan Beyza Karamuk'un arkadaşı kazayı hafif yaralarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Karamuk ve arkadaşı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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