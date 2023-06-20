FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarda, örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sonradan gözaltına alınan zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheliden 3'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi şeklinde tedbir, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

5 ildeki 33 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese, 16 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı da yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.