Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2023 22:16

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarda, örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Sonradan gözaltına alınan zanlının da aralarında bulunduğu 29 şüpheliden 3'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Zanlılardan 1'i hakkında ev hapsi şeklinde tedbir, 22'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

5 ildeki 33 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese, 16 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgütün finans yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 1 zanlı da yurt dışına kaçmaya çalışırken 17 Haziran'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
ABD'den cinsel şiddet uyguladıkları gerekçesiyle 4 kişiye yaptırım
00:40
Biden: ABD gelecek yıl 125 bin mülteciyi karşılamayı planlıyor
00:17
Bolu'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
00:22
ABD, tahıl girişiminin uzatılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve BM'yi desteklemeye devam edecek
23:33
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
23:23
Sürücüsünün vitesi karıştırdığı otomobil 8 metreden alt sokağa uçtu
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
Düzce'de sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı
FOTO FOKUS
Next by Trt World Forum
Next by Trt World Forum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ