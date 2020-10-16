Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu. Sürücü yara almadan kurtuldu.
Halil Doğan idaresindeki otomobilin motor bölümünde Karaman-Mersin kara yolunun ikinci kilometresinde yangın başladı.
Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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