Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, Ramazan Dikmen yönetimindeki 70 DY 625 plakalı pikap, Karaman-Konya kara yolunda seyir halindeyken takla attı.

Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan Dikmen, kazadan yara almadan kurtuldu.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Dikmen, aracı ile eve giderken kaza yaptığını söyledi.

"Kaza sonrası soğukkanlılığımı korudum"

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken kaza yaptığını anlatan Dikmen, şöyle konuştu:

"Karaman'dan evime birkaç gün önce aldığım araçla giderken akşam yol kenarına birikmiş kar sebebiyle direksiyon hakimiyetimi kaybederek yoldan çıktım. Aracım ile karşı şeride doğru 2 takla attım. Kaza sonrası soğukkanlılığımı korudum. Beni gören çevredeki vatandaşlar yardımıma koştu. Beni görüp yardıma gelen 2 vatandaş araçtan çıkmama yardım etti."