Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kendinden korkan hırsız iş yerinden 6 saniyede kaçtı
Antalya'da penceresinden girdiği atış poligonunda aynada kendini görüp panikleyen şüpheli, 6 saniyede iş yerinden kaçtı. Kaçma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 9 Şubat Pazar günü Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 şüpheli sabahın erken saatlerinde bir atış poligonuna geldi. Çevrede bir süre araştırma yapan iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri pencere camını kırıp içeri girdi.
Giriş bölümünde bulunan raflardaki eşyalara doğru ilerleyen şüpheli, aynada kendini görünce paniğe kapıldı.
Karşısında daha sonra miğferli, hücum yelekli, başında gözlük bulunan maket askeri gören şüpheli hızla iş yerini terk etti.
İki şüphelinin kaçma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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