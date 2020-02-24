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Denizde define arayan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: Mersin İl Jandarma Komutanlığı]
Mersin'in Silifke ilçesinde denizde define arayan 2 zanlı suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, dalgıç kıyafeti giyen iki şüphelinin Yeşilovacık Mahallesi Tisan mevkisindeki sit alanında su altı dedektörüyle denizde define aradıklarını belirledi.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı.
Zanlıların üst aramasında 31 sikke, dedektör ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
El konulan sikkeler, Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Mersin Silifke define denizde defineSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:08
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