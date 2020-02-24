Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de öğrenci servisinin sürücüsü alkollü çıktı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 17 öğrencinin bulunduğu bir servis aracının sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede servislere yönelik denetim yaptı.
Denetimler sırasında 17 öğrenciyi okula taşıyan Ü.A.'nın servis aracını alkollü olarak kullandığı belirlendi. Sürücünün ehliyetine el konuldu, bin 513 lira para cezası uygulandı.
Servisi kullanan bir polis memuru öğrencileri okula götürüldü.
Etiketler: öğrenci servisiSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:47
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