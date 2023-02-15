Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü küle döndü
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın yolcuların tahliyesinin ardından söndürüldü.
Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyreden Erol Cengiz idaresindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine sürücü Cengiz, aracı yakındaki bir dinlenme tesisinin bahçesinde durdurup 26 yolcunun tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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