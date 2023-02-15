Kars AFAD Koordinasyon Merkezi’ne gelen Gürcistan plakalı tırlar, yapılan kayıtların ardından deprem bölgesine yola çıktı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkelerden de deprem bölgesine yardım geldiğini söyledi:

“Bizlere yurt dışından çeşitli destekler geldi. Bütün destek veren ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu destek içerisinde tabi en kıymetli olanlarından biri de Gürcistan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin, oradaki Türk kardeşlerimizin, Gürcistanlı kardeşlerimizin bizlere yaptıkları yardımdır. Sağ olsunlar onlar da bu acımıza ortak olmak için orada depremzedelerin yaşadıkları mağduriyeti azaltmak için gönüllerinden, kalplerinden kopan ve bizim için de çok kıymetli olan desteklerini bize getirdiler, ulaştırdılar. Bizim aracılığımızla, AFAD aracılığıyla biz de bunları organize ettik. Az önce 3 tır yardım malzemesini yardım bölgesine gönderdik.”

[Fotoğraf: İHA]

Gürcistan’dan Kars’a tırlar ile birlikte gelen Eski Enerji Bakan Yardımcısı ve Gürcistan Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Hüseyin Yusubov, “Gürcistan’da yaşayan Borçalı Türkleri arasında Türkiye’mize destek ilan ettik. Sağ olsunlar her aile katıldı, herkes katıldı, her fert katıldı bu destek seferberliğine. Camilerimizde bizim hocalarımız burada hayatlarını kaybedenler için Fatihalar okudular. Gürcistan bizim vatanımızdır, Azerbaycan ve Türkiye bizim milli devletlerimizdir. Bizim kardeşlerimizdir, biz Gürcistan olarak güçlü bir Türkiye görmek istiyoruz. Güçlü bir Türkiye, güçlü Gürcistan demektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye bu kadar tarihte tekrarı olmayan, eşi benzeri olmayan felaketin çok kısa zamanda atlatacaktır” diye konuştu.

"Sizinle birlikte olmayı kendimize borç bildik"

Daha sonra söz alan Gürcistan eski milletvekili Ramiz Bekirov, "Kalbinizin ağrısını sizinle birlikte paylaşmayı, sizi duyarak, sizinle birlikte olmayı kendimize borç bildik. Bütün Türk halkının başı sağ olsun, geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Gürcistan’dan Kars’a gelen ve içerisinde çeşitli malzemelerin olduğu tırlar deprem bölgesine hareket etti. Gürcistan’dan Azeri Türklerinin gönderdiği yardım malzemeleri depremzedelerin yaralarını saracak.