Konakoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk halkına depremden dolayı başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Bakan Konakoviç, planlarının aslında Antalya Diplomasi Forumu'na katılıp ikili ilişkileri konuşmak olduğunu ancak mevcut durumdan dolayı bunun değiştiğini söyledi.

Konakoviç, ülkesinin Türk halkının ve devletinin arkasında çok güçlü durduğunu vurgulayarak "Bosna Hersek'te bütün krizlerde ilk Türkiye'den insanlar geldi. Buna her zaman müteşekkiriz. 2014'te büyük seller oldu, birçok insan hayatını kaybetti ve maddi kayıplar da oldu. İlk Türkiye'den arama kurtarma ekipleri geldi ve bize büyük destek verdiler." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bosna Hersek'in Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında olmasından büyük onur duyduğunu aktaran Konakoviç, çok gelişmiş ve güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke olmasalar da Bosna Hersek'in Türk halkı ve devletiyle birlikte olduğunu gösterdiğini belirtti.

Konakoviç, Bosna Hersek insanının ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösterdiklerini dile getirerek insanların olabildiğince maddi olarak yardımcı olmak istediklerini ve bunun, Türkiye'ye ne kadar bağlı olduklarını gösterdiğine işaret etti.

Bugün Adana'ya uçakla gidip oradan Hatay'a geçeceğini anlatan Bakan Konakoviç, Kahramanmaraş ve diğer depremden etkilenen bölgelere de gitmek istediğini ancak bunun çok zor olduğunu söyledi.

Bosna Hersek, maksimum kapasiteyle yardım süreçlerinde yer alacak

Konakoviç, ülkesinin onur duyduğu arama kurtarma ekiplerinin yanına gideceği belirterek "Bu insanlar hiç düşünmeden, prosedür beklemeden koşarak buraya geldiler. Allah'a şükürler olsun ki hiç olmazsa birkaç kişi kurtarabildiler. Kendi kapasitemiz kapsamında her türlü yardımı yapmak, özellikle deprem bölgesine destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor durumdayken bile güçlü olduğuna ve büyük adım attığına dikkati çeken Konakoviç, Hatay'daki havalimanı pistinin hemen onarıldığını ifade etti.

Elmedin Konakoviç, iki ülke arasındaki ekonomik ve ikili ilişkileri geliştirip bunu korumak isteklerini dile getirdi.

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği (AB) üyeliği için adaylık sürecinin başladığını ve 14 madde üzerinde çalıştıklarını aktaran Konakoviç, AB ve diğer Avrupa-Atlantik ilişkilerinin dışında doğudan gelen kültürel ilişkilerin de önemli olduğuna işaret etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç, maksimum kapasiteyle bütün süreçlerde yer alacaklarını belirterek "Sistemin kurulmasına, özellikle depremzedelerin olduğu bölgelere destek vermek istiyoruz. Bosna Hersek olarak Türkiye için burada yaşayan kardeşlerimize her türlü yardımı sağlamak ve kurumsal olarak destek vermek istiyoruz." dedi.

Siyasi partiler arasında farklı düşünceler olsa da Bosna Hersek'teki herkesin bu konuda hemfikir olduğunun altını çizen Konakoviç, Bosna Hersek halkının Türk halkıyla son derece yakın olduğunu ve her zaman birlikte olacaklarını vurguladı.