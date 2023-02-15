HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, sahip oldukları teknik ekip, teçhizat ve teknolojileriyle "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü de olan Prof. Dr. Mantar, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı talimatıyla ekip, teçhizatları alarak bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

HAVELSAN'ın teknik personel, cihazları ve sahip olduğu teknolojiyle arama kurtarma ekiplerine yardımcı olduğunu belirten Mantar, "Devlet kurumlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Burada HAVELSAN'ın yaptığı başlıca şu, insansız hava araçları Baha ve Poyraz'la arama kurtarma çalışmalarına büyük destek verildi. Dikey iniş kalkış yapan Baha ve Poyraz insansız hava araçlarımız havada görüntü alarak yerdeki istasyonlara, komuta kontrol merkezlerine verileri gerçek zamanlı iletip onların daha iyi şekilde yönlendirilmesini sağladı." diye konuştu.

Mantar, gece görüş kamerasına sahip Baha ve Poyraz'ın, termal kameralarıyla canlı tespiti yapıp komuta kontrol merkezlerine bilgi aktardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlar bulut altı sistemler olduğu için, her alana iniş çıkış yaptıkları için arama kurtarma faaliyetlerine ciddi katkı yaptı. HAVELSAN olarak tüm devlet kurumlarının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, AFAD bizlere bu bilgiyi verdikten sonra biz sahada faaliyet göstermeye başladık. Gönüllüler tarafından orada kurulmuş 100'ün üzerinde çadırımız var. Yine çalışanlarımız tarafından toplanan 3 milyon lirayı geçen parayı ilgili devlet kurumuna verdik. HAVELSAN olarak konut projelerine destek vereceğiz ama henüz miktarını belirlemedik onunla ilgili çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz hala Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Baha ve Poyraz, karanlık, bulutlu, sisli ve yağmurlu havalarda etkili"

Baha ve Poyraz'ın karanlık, bulutlu, sisli ve yağmurlu havalarda etkili olduğunu aktaran Mantar, elde edilen bilgilerin komuta kontrol merkezine aktarıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Mantar, normalde kendilerinin arama kurtarma ve afetlerle ilgili çalışan bir kurum olmadıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Fakat böyle bir durum olunca başka sektörler için geliştirdiğimiz bu teknolojilerimizi ve ürünlerimizi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının da talimatıyla bölgeye intikal ettirdik. Bununla da kalmadık teknik destek de verdik. Ekiplerimiz de 10 arabayla bölgeye intikal edip işin içinde oldu. Bölgeye gidemeyenler de arka tarafta devlet kurumlarıyla koordineli olarak ciddi yardım kampanyaları başlattı. Gerek çadır, gerek yiyecek konusunda ekiplerimiz sahada devletimizin kurumlarıyla koordineli olarak canla ve başla çalışmaktadır. Biz bir misyon şirketiyiz. Biz devletimizin savaşta da yanındayız, barışta da yanındayız, afetlerde de yanındayız. Bugün de böyle bir durum oldu. Bu konuda biz deneyimli değildik ama tüm personelimiz canla ve başla maddi ve manevi katkı yaptılar."